بدءا من الغد.. مستشفى سوهاج الجامعي الجديد تعمل بكامل طاقتها

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر لللرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقطاع الصحة وخاصة بمحافظات الصعيد باعتبارها من القطاعات الهامة، حيث أصبح لدى الصعيد قطاع صحي قوي يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة ويضاهي أكبر النظم الصحية العالمية، للارتقاء بصحة المواطن المصرى وتقديم أفضل الخدمات الطبية له.

وقال النعماني إنه بدءاً من غد سيتم تشغيل المستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة بكامل طاقتها،لتقديم خدماتها الطبية علي مستوي عالي من الجودة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الصعيد المجاورة، حيث سيتم تنفيذ خطة نقل استقبال الطوارئ من المستشفي الجامعي القديم الي المستشفي الجامعي الجديد.

وتم تجهيز الطابق الأرضي طبياً وادارياً وأمنياً لاستقبال المرضي من حالات الحوادث والطوارئ المختلفة، ويضم ايضاً قسم الأشعة، واستقبالي الجراحة والباطنة رجال وسيدات، وغرف الغرز، رسم القلب، الجبس، انعاش القلب الرئوي والمزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك يضم المقر المؤقت لنقطة شرطة المستشفى الجديد.

وفي هدا الصدد أجري النعماني جولة تفقدية موسعة بالمستشفيي الجديد شملت جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، كما تفقد عيادات الأشعة بكل أنواعها من الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالصبغة علي القلب، وجهاز كشف المبكر لأورام الثدي وجهاز قسطرة القلب وبنك الدم.

كما تفقد معامل التحاليل الطبية، الحضانات والرعايات المركزة للأطفال و القلب والعنايات الجراحية، الي جانب غرف العمليات ومناظير الجهآز الهضمي، ووحدات الغسيل الكلوي، كما تفقد أجنحة إقامة المرضي، واستراحات الأطباء والهيئة التمريضية والصيدلية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أن استقبال الطوارئ يضم 9 غرف ومجهز بعدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضي، مضيفاً أن رئيس الجامعة وجه بتخصيص أماكن إنتظار لمرافقي المرضي خارج مبنى الطوارئ.

جامعة سوهاج

وأضاف أن ذلك حرصاً على سلامتهم و توفير جو هادئ لهم، ولمنع وجود اي تكدس أو زحام أمام باب الاستقبال الرئيسي، مشدداً علي محاسبة أي مقصر في أداء عمله في هذا الصرح الطبي الكبير

وأضاف الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد أن المريض سيتم استقباله في قسم الطوارئ لمدة ٢٤ ساعة فقط، وسوف يتم خروجه او احتجازه بالمستشفي لإتمام إجراءات علاجه حسب ما تستدعي الحالة المرضية له، مضيفاً ان رئيس الجامعة وجه بتقديم أعلي درجات الأهتمام والرعاية الصحية للمريض منذ اللحظات الأولي من دخوله المستشفي وحتي مغادرته عقب تماثله للشفاء التام.

جدير بالذكر أن المستشفي الجامعي الجديد يقام علي مساحة أكثر من ٢٦ ألف متر مربع ويتكون من ٤ طوابق، و تضم المستشفي ٢٦٧ سرير منهم ٦٧ سرير عناية مركزة، وملحق به مبنى تعليمي.