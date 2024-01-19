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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتحقيقات.. حبس تاجرة الشابو الثلاثينية في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس فتاة في بداية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاتجار في المواد المُخدرة المُختلفة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن ربع كيلو، متخذة من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود معلومات مفادها اتجار المدعوة (أمل.أ.هـ، 31 عامًا، عاطلة- تقيم بمنطقة غرب الكبري)، في المواد المخدرة المختلفة.

ربع كيلو شابو.. ضبط ثلاثينية لاتجارها بالمواد المخدرة في سوهاج

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات  واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبحوزتها 250 جرامًا من مخدر الشابو، ومبلغ مالي قدره 5000 آلاف جنيه، وهاتفين محمول.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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