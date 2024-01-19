ربع كيلو شابو.. ضبط ثلاثينية لاتجارها بالمواد المخدرة في سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول سوهاج، من إلقاء القبض على فتاة في بداية الثلاثينات من العُمر؛ إثر اتهامها بالاتجار في المواد المُخدرة المُختلفة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن ربع كيلو، متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود معلومات مفادها اتجار المدعوة (أمل.أ.هـ، 31 عامًا، عاطلة- تقيم بمنطقة غرب الكبري)، في المواد المخدرة المختلفة.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبحوزتها 250 جرامًا من مخدر الشابو، ومبلغ مالي قدره 5000 آلاف جنيه، وهاتفين محمول.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.