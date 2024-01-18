3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط القائمين على جرائم تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (3 عاملين "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة) بإدارة ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالورشة.. وعُثر بحوزتهم على عدد (18) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة بخزينتها- 14 فرد محلى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.