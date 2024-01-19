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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توصيات مهمة لمريض الصدفية بـ مؤتمر علمي بـ طب عين شمس

المؤتمر الثامن عشر
المؤتمر الثامن عشر لقسم الطب الطبيعي بـ عين شمس

انطلقت فاعليات المؤتمر الدولي الثامن عشر لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،الدكتور آمال الجنزوري رئيس القسم ورئيس المؤتمر وتحت إشراف الدكتور هيناز فاروق نائب رئيس المؤتمر والدكتور نفين فودة سكرتير المؤتمر والدكتور إيمان توفيق مقرر المؤتمر.

تناول المؤتمر كل ما هو جديد في مجال علاج و تشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام ، كما ألقي الضوء على التقنيات الحديثة في عالم التأهيل في مختلف المجالات وناقش المؤتمر الذي استمر على مدار خمسة أيام الجديد في مجال الطب الروماتيزم والتأهيل ، كما قدم الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من خلال أبحاثهم المتنوعة ووجود خبراء دوليين وأجانب فى جميع مجالات لتبادل الخبرات من خلال محاضرات وورش عمل ،إلى جانب تسليط الضوء على الجديد في علاج مرضي الإعاقات الحركية وغيرها من الإعاقات؛ بما يحسن القدرة الوظيفية للمريض ويساعد في تجاوز صعوبات الحركة. 

كما أقيم على هامش المؤتمر معرض بمشاركة عدد من شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية والتأهيلية.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور هاله سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعية ، واللواء طبيب رضا الهميمى مدير مستشفى القوات المسلحه بالعجوزة ، الدكتور محمود الطيب أستاذ الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس ورئيس جامعة حلوان السابق ، الدكتور سمير البدوى رئيس جمعية الهشاشه والخشونه ، الدكتور جمال زكى أستاذ الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس ولفيف من أعضاء هيئة التدريس قسم الروماتيزم والتأهيل و ترأس الجلسة الدكتور حسام صلاح ، وذلك بحضور لفيف من أطباء الروماتيزم وبمشاركة متحدثين من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والدنمارك وبلجيكا.

أعلنت الدكتور آمال الجنزورى رئيس قسم الروماتيزم والطب الطبيعى ورئيس المؤتمر أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات بالنسبة لمريض الصدفيه من بينها ضرورة الكشف المبكر على مرضى الصدفية المفصلية ، مع التأكيد على أهمية التشخيص بشكل سليم ، والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى التشخيص مثل الموجات الصوتية والرنين المغناطيسى.

أما بالنسبة لمرضى الروماتويد فقد استعرض المؤتمر المؤتمر كيفية علاج الحالات المستعصية بأفضل الوسائل واقلها ضرراً ، بحيث لا يحدث أى تشوهات فى المفاصل  ، كما ضم المؤتمر محاضرات ثرية حول هشاشة العظام وماهو العلاج الأنسب لكل مريض وطرق تقييم العلاجات لهؤلاء المرضى ، والروماتيزم المناعى التيبسى وتم مناقشة توصيات حول كيفية التعامل مع مرض الذئبة الحمراء فى حالات الحمل.

المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (3)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (3)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (4)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (4)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (5)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (5)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (6)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (6)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (2)
المؤتمر الثامن عشر بطب عين شمس (2)
طب جامعه عين شمس جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثامن عشر لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم المؤتمر الدولي الثامن عشر لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس الأمراض الروماتيزمية أمراض هشاشة العظام

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