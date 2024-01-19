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تعليم

مستشفى سوهاج الجامعي يستقبل 14 مصابا بحادث انقلاب ميكروباص بالصحراوي

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، والذي كان متجها إلى أسيوط جميعهم بصحة جيدة وحالاتهم مستقرة.

ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفي الجامعي القديم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدًا متابعته أولا بأول لحالة المصابين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة، متمنياََ الشفاء العاجل لهم.

وقال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن المستشفي الجامعي القديم استقبل منذ قليل، 14 مصابا، مضيفاً أن الحالات  المصابة تنوعت ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم، وبعض الحالات الأخرى اشتباه كسور.

16 مصابًا .. ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي الشرقي في سوهاج

إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص في سوهاج

مستشفى سوهاج الجامعي

جدير بالذكر أن المصابين من مركز دار السلام وهم نديم رفعت محمود 24 سنة، محمد يوسف 23 سنة، فوزية أحمد احمد خليفه 55 سنه، رسميه احمد أحمد، 45 سنه، عبدالله محمود خلف 25 سنه، ياسين محمد 5 سنوات، منتصر عناية الله نعمان 53 سنه.

فايزة أحمد أحمد 45 سنة، محمد رابي فتحي، وفاء إبراهيم علي 51سنة، محمد عابدين 32سنة، سهير زكي 45 سنة، حسن محمد عبد الواحد 21 سنة، وخليل محمد إبراهيم 75 سنة.

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