إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص في سوهاج

أصيب 16 شخصًا بينهم طفل، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، وسقوط مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز؛ إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق وانقلابه بالسيارة على الطريق.

نتج عن الحادث إصابة 16 شخصًا بينهم طفل، بكسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل 12 شخصًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وجاري نقل 4 مصابين أخرين إلى المستشفى بواسطة الإسعاف.

جاري رفع آثار الحادث من أعلى الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية بعد توقفها جزئيًا، كما جاري تحرير محضر بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات.