المئات يشيعون جنازة ضحية العيار الطائش في سوهاج

اتشحت قرية جزيرة طما بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، بالسواد، حزنًا على فراق عشريني أصاب نفسه بعيار ناري بالصدر.

كان الضحية يعبث بسلاح ناري كان بحوزته داخل منزل أسرته دائرة المركز، وخرج منه عيار ناري بالخطأ اصابه بالصدر؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته المنوه عنها.

وشيع المئات من أهالي قرية جزيرة طما، جثمان الشاب العشريني كمال، إلى مثواه الأخير، وسط حزن شديد ودموع سائلة تغرق وجوه اصاحبها، ووجيعة أسرته.

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وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة عامل في منتصف العشرينيات من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ، وذلك أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته، حيث خرج منه عيار ناري؛ ما نتج عنه إصابته التي لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إنهاء حياة عامل أصاب نفسه بعيار ناري بالصدر عن طريق الخطأ، بمنزله دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو (كمال ا.م.خ، 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز)، وأفادا كل من:" والدته المدعوة نصره ف.ع.ح، 49 سنة، ربة منزل، وعمه المدعو عاطف م..خ.ن، 63 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية".

قررا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.