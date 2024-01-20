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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

حسان النعماني يتابع العمل في استقبال الطوارئ بالمستشفى الجديد لـ جامعة سوهاج

صدى البلد

قال الدكتور  حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المستشفى الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون هدية لأهالي  الصعيد يعد من أبرز المشروعات في القطاع الصحي وستظل شاهدة على التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ليوفر على أهالي الصعيد مشقة السفر لتلقى العلاج بمحافظات الوجه البحرى.

وتابع النعماني صباح اليوم انتظام العمل وحسن سير الأداء في اليوم الأول باستقبال الطوارئ والوحدات المستحدثة بالمستشفي الجامعي الجديد.

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جامعة سوهاج

وخلال الزيارة أوضح رئيس الجامعة ان المستشفي الجامعي الجديد بدءاً من اليوم تعمل بكامل طاقتها، مؤكداً على تواجده بشكل مستمر  ومتابعته اليومية وعلي مدار الساعة انتظام العمل داخل المستشفي، موضحاً أنه سيتم ملازمة المريض أثناء الفحص من خلال الاشراف الطبي المكون من رؤساء  الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين.

ويتم عمل الإسعافات  الأولية واجراء العمليات الجراحية العاجلة اذا تطلب الامر، ثم خروجه بعد تحسن حالته مباشرة، علي ان يتم متابعته بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم، ،مطالباً الجميع بالتعاون الجاد من اجل تقديم خدمات علاجية  علي مستوي عالي من الجودة.

وأشاد النعماني بما شاهده من انضباط بالعمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة التمريضية والجهاز الإداري والعاملين بإدارة الامن والنظافة، مضيفاً انه يتم تسجيل بيانات المريض كاملة لإمكانية التواصل مع ذويه في أي وقت.

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