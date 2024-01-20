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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج تفاصيل تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم.

وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن مستشفى سوهاج الجامعي تحرص على تقديم كل ماهو جديد للمرضى ومواكبة الحديث في العلم لتخفيف الآلام عن مرضى الصعيد.

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 لتخفيف الآلام عن المرضى

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج أن الشعور بالألم يعوق الإنسان عن ممارسة حياته بشكل طبيعي ويقلل من إنتاجيته، لافتًا إلى أن تشغيل وحدة علاج الألم جاءت في سبيل مجابهة هذه المشكلة.
 

وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج إلى أن يتم استخدام عددًا من الطرق لتخفيف الآلام منها استخدام إبر معينة والتحفيز الكهربائي و استخدام وسائل التردد الحراري، حيث بدأت الوحدة منذ فترة وتم تحديثها لتخفيف معاناة المرضى وحل هذه المشكلة.

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