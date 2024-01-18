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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعادة تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم.. والكشف على 360 مترددا

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم توقيع الكشف والعلاج لعدد  ٣٦٠ حالة من المترددين على وحدة علاج الآلم بالمستشفى الجامعي القديم خلال الفترة الماضية، بعد أعادة تشغيلها، موضحاً ان الوحدة تعد من الوحدات المتميزة والتي تساعد في تحديد مصدر الألم والقضاء عليه أو الحد منه، بإستخدام أحدث التقنيات فى التشخيص مع العلاجات الطبية والتداخلية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان وحدة علاج الآلم تلقت دعم واهتمام كبير من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، من خلال حرصه علي تزويد الوحدة بجهاز التردد الحراري وجهاز الأشعة التلفزيونية، وجاري التعاقد علي شراء جهاز أشعة CARM.

وأوضح ان الوحدة متخصصة في علاج آلام الأمراض المزمنة مثل آلام العمود الفقري والأعصاب وآلام المفاصل وآلام الأورام السرطانية.

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وأضاف الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي القديم انه تم استقبال ٣٦٠ حالة خلال الفترة الماضية منهم  ٣ حالات تردد حراري وحالتين حقن عادي وحالة سونار كل أسبوع، إضافة الي إجراء ٤ عمليات شهرياً.

وأشار الدكتور أحمد محمد الحلوجي رئيس الوحدة إلى أن الوحدة تعمل يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، من الساعة ٩ صباحا وحتي نهاية الحالات، ويتم تحويل العمليات الخاصة بالوحدة الي المستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

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