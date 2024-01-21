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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نسي العشرة.. ثلاثيني يلقي زوجته من شرفة المنزل في سوهاج: كانوا بيتخانقوا

صدى البلد

أصيبت ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العُمر، بجرح قطعي أعلى الجبهة من الناحية اليمنى؛ إثر تعدي زوجها عليها وإلقائها من شرفة المنزل بالطابق الثالث؛ بسبب الخلافات الأسرية القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة "عزة ع.ع.ع- 19 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، مصابة بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم.

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وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، وبسؤالها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو (ح.ج.ك- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية) بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، وتطورت إلى التشابك بالأيدي وأثناء ذلك إختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الثالث بمسكن الزوجية، واتهمت زوجها بدفعها والتسبب في أحداث إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم لذات السبب سالف الذكر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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