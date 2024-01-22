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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربع كيلو شابو.. تجديد حبس "ثلاثينية الكيف" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس فتاة في بداية الثلاثينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاتجار في المواد المُخدرة المُختلفة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن ربع كيلو، متخذة من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود معلومات مفادها اتجار المدعوة (أمل.أ.هـ، 31 عامًا، عاطلة- تقيم بمنطقة غرب الكبري)، في المواد المخدرة المختلفة.

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات  واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبحوزتها 250 جرامًا من مخدر الشابو، ومبلغ مالي قدره 5000  جنيه، وهاتفين محمول.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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