محافظ سوهاج يدعم موظفة في التعليم بعد إصابتها في حادث تصادم قطار

أوفد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفدًا من قيادات التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، وأحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية لزيارة دينا كمال، الموظفة بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية عقب تعرضها لحادث قطار على محطة طما، للاطمئنان على حالتها الصحية، وتقديم كل الدعم لها ولاسرتها.

وأكد وكيل الوزارة أن اللواء محافظ سوهاج وجه بتقديم كل الدعم للمصابة وأسرتها، وأن المديرية بدأت بالفعل في خطوات تنفيذ ذلك، كما أكد أن المحافظ وجه بتلبية طلبها في النقل لأقرب مكان لمحل إقامتها يناسب حالتها الصحية.