خطأ فادح.. شاب يصيب مزارعا بـ"عيار ناري" في سوهاج

أصيب مُزارع في بداية العقد الخامس من العُمر، بطلق ناري بالجانب الأيسر من الخلف، عن طريق الخطأ، حيث أنه أثناء عبث قريب له بسلاح ناري كان بحوزته، خرج من عيار ناري عن طريق الخطأ، وأصاب الأول، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة مزارع بطلق ناري، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو (صلاح ج.ع.ع- 40 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية خاصته بذات الناحية، برفقة نجل شقيقة والده المدعو (محمد خ.ن.ع- 28 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وأثناء عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، ونفى الشبهة الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط الأخير والسلاح المستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.