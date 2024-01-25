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تعليم

أجواء البهجة والسرور..

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تُشارك باحتفالية المحافظة لعيد الشرطة الـ72

صدى البلد

شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة للإحتفال بأعياد الشرطة ال٧٢، حيث شاركوا رجال الأمن بتوزيع، الورود والشوكولاته على المواطنين، وذلك في أجواء من الفرحة والسرور.

 

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس  الجامعة أن الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري  على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.

وأشاد بالدور التاريخي لرجال الشرطة، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

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بالورود والشوكولاتة.. "أمن سوهاج" للاحتفال يحتفل بعيد الشرطة الـ 72

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر، أنه شارك بالاحتفالية ٣٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، شاركوا مع الأهالي الأغاني الوطنية والتلويح بأعلام مصر، وتوزيع الورود والشوكولاتات عليهم، لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم، والتقاط بعض الصور التذكارية مع أهالي وأبناء المحافظة.

 

وذلك في جو مليء بالفرحة والبهجة، مضيفاً ان الطلاب حرصوا على تقديم التهنئة إلي اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج.

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