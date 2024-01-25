استعدادا لتشغيلها.. جامعة سوهاج تتسلم أجهزة طبية بقيمة 475 مليون جنيه

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم استلام الأجهزة الطبية لمستشفى الجراحات الخاصة (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، استعداداً لتشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة، والمقامة بحرم المستشفى الجامعى القديم بإجمالى تكلفة بلغت 475 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للارتقاء بمنظومة الصحة التي تسعى الجمهورية الجديدة لإقرارها فى ربوع مصر وخاصة بمحافظات الصعيد التي شهدت تطوراً كبيراً وملموساً خلال السنوات الـ 10 الأخير.

وأكد "النعماني" على أن مستشفى الجراحات الخاصة تأتى ضمن المشروعات الطبية الضخمة التى تشهدها محافظات الصعيد، بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة بالمجال الطبي والعلاجي فى تخصصات جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب، وجراحة العظام، لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة، إلي جانب المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار.

وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي تم وضع جدول زمنى للتشغيل التجريبي والذي سيتم تنفيذه فور استكمال توريد الأجهزة والمستلزمات اللازمة لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

ووجه شكره لهيئة الشراء الموحد للتعاون الجاد والمثمر وسرعة توريد احتياجات المستشفي، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية المُتميزة للمواطنين.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم الانتهاء من جميع الخدمات اللازمة لإتمام التشغيل المبدئي للمستشفى، موضحاً أنه تم الانتهاء من التعاقد علي الفرش الطبي للمبني من هيئة الشراء الموحد بثلاثة مراحل، حيث بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية 78 مليون جنيه.

وتم فرش العنايات المركزة ، وغرف العمليات حالياً بنسبة 70%، موضحاً انه تم اليوم استلام عدد من الأجهزة منها ٦٦ جهاز مونيتور، ٦ ترابيزات عمليات كهربائية، عدد ٧٨ جهاز تنفس صناعي، ٩ أجهزة تخدير علي اعلي مستوي، ٦٠ مرتبة هوائية طبية، ٣ جهاز أشعة محورية، ٣ محطات مركزية لمتابعة العلامات الحيوية لمرضي العناية، ٧ أجهزة صدمات القلب، جهاز أشعه محورية لتصوير حالات القلب والشرايين، وجارٍ توريد المرحلة الثالثة قريباً لتشمل الفرش الغير طبي من الاثاث المكتبي وغيره.

الجدير بالذكر أن المستشفى تبلغ مساحتها 1400 متر مربع، وتضم 7 أدوار متكررة تضم 8 غرف عمليات، و67 سرير عناية مركزة، و28 سرير عناية متوسطة، و145 سرير إقامة المرضى ،وغرف للعزل، وكذلك أقسام للطوارئ، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية، إلى جانب 8 عيادات خارجية.