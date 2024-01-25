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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: 25 يناير فرصة لنتذكر أبطال مصر في الدفاع عنها

صدى البلد

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، إن قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لهم بارز وهام في الرفعة من شأن الشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن عطاء رجالها البواسل الذي لا ينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن فقط.

وأكد أن الشعب المصري سيظل يفخر برجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني بتضحياتهم  ورسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام ودُعاة الفتنة، ودحض المؤامرات التي يستهدف بها أعداء الوطن شق الصف المصري وزعزعة استقراره خلال الفترة الماضية.

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25 يناير.. عيد الشرطة وذكرى الثورة المصرية 2011

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وثمن "النعماني" جهود رجال الشرطة المصرية والتي تشكل سياجًا منيعًا ضد المخاطر والتهديدات، وتمكنهم من وأد كل المحاولات التي ترمى لزعزعة استقرار الوطن، لينعم كل من يعيش على أرض وطننا الغالي مصر بالأمن والإطمئنان.

كما ثمن رئيس الجامعة الدور الهام التي تقوم به مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ورجال الشرطة في الحفاظ على أمن المحافظة وفرض السيطرة وإحكام الشارع السوهاجي.

ولفت رئيس جامعة سوهاج، إلى أن ذكرى 25 يناير، ذكرى ثورة 2011، هي فرصة عظمى للجميع بجمهورية مصر العربية، لنتذكر ونذكر ابناءنا بسيرة شهدائنا العطرة من أبطال الشرطة، وأبطال الوطن والتي ستظل نبراسًا نسير على دربه ونستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية.

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