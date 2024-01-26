قبل ساعات من قرار العدل الدولية.. إسرائيل تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن شركة طيران إلعال الإسرائيلية ستلغي مسار رحلاتها إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أول أبريل المقبل، في خطوة استباقية قبيل إعلان محكمة العدل الدولية خلال ساعات قليلة عن قرارها الأولي بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ومن المنتظر أن تصدر "العدل الدولية" في لاهاي، بعد ظهر اليوم الجمعة، قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العدائية والقصف فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.

من جهته، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن "الحركة ستطلق سراح المحتجزين لديها إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين". وأضاف أنه على إسرائيل إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.