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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حفل جديد لـ عمرو دياب بأبو ظبي|تفاصيل

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر مارس القادم داخل جزيرة ياس بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
 

وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال هذا الحفل أغاني ألبومه الأخير مكانك والذى طرحه بداية العام الحالي.


يحيي الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر له على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دولة البحرين، عن توافر تذاكر الحفل يوم 28 يناير الجاري، لتكون متاحة للحجز الإلكتروني. 

عمرو دياب - ألبوم مكانك

وكان الفنان  عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن  عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم
  7. "ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن  عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

 

عمرو دياب المطرب عمرو دياب جزيرة ياس الهضبة

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