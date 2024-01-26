حفل جديد لـ عمرو دياب بأبو ظبي|تفاصيل

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر مارس القادم داخل جزيرة ياس بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.



وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن.



ومن المفترض أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال هذا الحفل أغاني ألبومه الأخير مكانك والذى طرحه بداية العام الحالي.



يحيي الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر له على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دولة البحرين، عن توافر تذاكر الحفل يوم 28 يناير الجاري، لتكون متاحة للحجز الإلكتروني.

عمرو دياب - ألبوم مكانك

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.



ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي: