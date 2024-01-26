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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد الصلح.. دويتو جديد يجمع إليسا ومروان خوري

إليسا ومروان خوري
إليسا ومروان خوري

كشف الفيلم الوثائقي الذى عرضته منصة نتفليكس عن الفنانة إليسا تفاصيل أغنيتها الجديدة التى تستعد لطرحها بالتعاون مع المطرب مروان خوري.

وظهر فى الفيلم مقطع من تسجيل إليسا وموران خوري أغنية جديدة بعنوان كله وهم، ومن المفترض أن تطرحها إليسا فى ألبومها القادم.

ويعتبر هذا التعاون الذى يجمع إليسا بمروان خوري هو الأول بعد الصلح الذى تم بينهما تحت رعاية صاحبة السعادة إسعاد يونس.

 

تفاصيل الصلح بين مروان خورى وإليسا 

وكانت إسعاد يونس تبنت من خلال برنامجها الشهير صاحبة السعادة مبادرة صلح بين إليسا ومروان خوري، بعد استضافة مروان خوري فى حلقة من حلقات البرنامج.
 

 

إليسا توافق على الصلح


وكانت قد أعلنت الفنانة إليسا قبولها دعوة الإعلامية إسعاد يونس لمباركة الصلح بينها وبين الفنان اللبناني مروان خوري التي أطلقتها خلال برنامج "صاحبة السعادة".
 

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى  تويتر .
 

وكتبت اليسا  “‏ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان وأنا قريبا انشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام”.

وأضافت اليسا "وست إسعاد اتفقنا ومستنية الشربات والملوخية من إيديكي يا ست الكل".
 

 

تأجيل ألبوم إليسا 

وكانت إليسا قد أعلنت عن تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة.

وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات.
 

 

إليسا إليسا وموران خوري مروان خوري الصلح بين مروان خورى وإليسا كله وهم

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