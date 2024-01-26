تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. مصاريف كليات الصيدلة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يسعى الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، والذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بإحدى كليات الصيدلة بسبب مجموعهم. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 ويعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024

أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية في مصر فتح باب التقديم للدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي 2023-2024، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني المتاح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

الكثير من الطلاب يعقدون أمال كبيرة على الجامعات الأهلية للالتحاق بأحدى كليات القمة والحصول على لقب مهندس أو دكتور.

التقديم للجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

وأكد مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات أن التقديم يكون متاحا في الجامعات الأهلية الترم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل.

مصاريف كليات الصيدلة بـ الجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية المصاريف الدراسية المقرر بالكليات بالعام الدراسي الجديد، وعلى رأسها مصاريف كليات الصيدلة بـ تنسيق الجامعات، وجاءت المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية كالتالي:

مصاريف كلية الصيدلة جامعة بنى سويف الأهلية 85 ألف جنيها.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الأهلية 65 ألف جنيه.

مصاريف مصروفات كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة والبحوث الدوائية جامعة أسيوط الأهلية 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة بالزقازيق الأهلية 70 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

الأعلى للجامعات: المصروفات الدراسية بالترم الثاني لم تتغير عن الأول

وعلى جانب آخر أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول، والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة.

وقال إن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في الترم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بجميع الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي الثاني للعام التعليمي الحالي 2023-2024، في التخصصات المتاح بها أماكن شاغرة.

تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

كلية الطب: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 75%.

كلية طب الأسنان: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 74%.

كلية العلاج الطبيعي: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 76%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 73%.

كلية الصيدلة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 72%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 71%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 70%.

كلية الطب البيطري: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68 %، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 66%.

كلية الهندسة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 66%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 65%.

كلية علوم الحاسب: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 60%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 61%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 60%.

كليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 53%.