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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من الولايات المتحدة على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تتمسك بموقفها القائل إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "لا أساس لها من الصحة".

ويعد تصريح "ميللر" أول رد فعل لها على قرار محكمة العدل الدولية بالمضي قدما في قضية ضد إسرائيل دون أن تصل إلى حد الأمر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونلاحظ أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها، أنها دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس". 

وأضاف المتحدث أن "حكم المحكمة يتوافق مع وجهة نظرنا بأن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر، وفقا للقانون الدولي".

وتابع "لقد أوضحنا باستمرار أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، والتصدي للخطاب اللاإنساني، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة إلى جانب التعليقات التحريضية من قبل المشرعين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترف "بالدور الحيوي" الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للنزاعات، مضيفًا أنها ستواصل مراقبة الإجراءات أثناء المضي قدمًا.

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