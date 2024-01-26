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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : انخفاض كبير في الصادرات من سان بطرسبرج إلى أوروبا وأمريكا

صدى البلد

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أن الصادرات من ميناء سان بطرسبرج إلى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، انخفضت بشكل كبير على مدار العامين الماضيين.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، خلال اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة انخفاض حصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر موانئ تجمع سانت بطرسبرج على مدار عامين من 77% إلى 13%/ بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تواصل إعادة توجيه صادرات الغاز إلى أسواق جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سان بطرسبورج ميناء سان بطرسبوج الاتحاد الاوربى وزير التنمية الاقتصادية الروسي فلاديمير بوتين

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