مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا وسموحة الأبرز

انتهت مساء اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية، واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الربع نهائي من البطولة، وتقام منافسات ربع نهائي البطولة يومي 31 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل على ملاعب الفرق المتصدرة للمجموعات.

ومواجهات ربع نهائي كأس الرابطة على النحو التالي:



- الاتحاد السكندري ضد إنبي.. سيراميكا كليوباترا أمام سموحة.. المصري البورسعيدي مع بيراميدز، وأخيرا طلائع الجيش ضد الجونة

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المواعيد الرسمية للقاءات ربع النهائي في اليومين المحددين.

ويصطدم سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس الرابطة مع سموحة، وصدام أخر يجمع المصري وبيراميدز الأبرز في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام منافسات نصف النهائي يوم 6 فبراير المقبل، بينما تدرس رابطة الأندية إقامة النهائي قبل نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار يوم 11 فبراير المقبل.