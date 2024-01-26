عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته بـ ارتجاج في المخ | إجراء جديد مع إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ ، طبقا للبروتوكول العلاجي.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة ومكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

وغادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفى ظهر اليوم ، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ .

وحرص الأستاذ خالد الدرندلى رئيس بعثة المنتخب و الكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب ، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

موضوعات متعلقة

المنتخب يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

شاهد | لحظة توقيع التوأم على عقود تدريب فيوتشر وإدارة الكرة بالفريق

رسميًا| حسام حسن مديرًا فنيًا لـ فيوتشر

مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا وسموحة الأبرز

الروسي ميدفيديف بتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صدمة في المنتخب السوري بعد إصابة الهداف قبل لقاء إيران بأمم آسيا

رفض البرازيل وأمريكا | زيدان يكشف موقفه من تدريب الجزائر

فيتوريا ومرموش يظهران في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الكونغو

ترشيحاتنا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه

محاولة قـ تل.. عمرو أديب ينتصر لمحمد صلاح على الهواء ضد هؤلاء

بـ25 دعاء في ليلة نصف رجب تستيقظ على أرزاق واسعة.. ردده للفجر

دعاء للميت في الأيام البيض.. يضيء قبره ويجعله من رياض الجنة

مانشستر سيتي يطيح بـ توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

الكيلاني: معرض القاهرة للكتاب ووزارة الثقافة تلقى كل الدعم من مؤسسات الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. فستان أنغام الثاني في حفل الرياض | شاهد

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ