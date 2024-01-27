فرحة المزارعين بانطلاق موسم حصاد البرتقال بالأقصر .. فيديو

“ اللؤلؤ الأصفر” أو “ البرتقال ” فاكهة الشتاء الشهيرة بجميع محافظات مصر ومن ضمنها محافظة الأقصر حيث بدأت المحافظة فى حصاد المحصول منذ ايام .

ومن أهم الأماكن بالأقصر التي يتم حصاد محصول البرتقال بها مزرعة الملك الفاروق بقرية طفنيس المطاعنة بجنوب الأقصر حيث يتم حصاد أكثر من 40 فدان برتقال ، واكثر من 15 فدان من المحاصيل الأخرى من البلح البارحي ، والمانجو المحلي والأجنبي.

يقول يوسف محمود، أحد العاملين في الحصاد ان موسم حصاد البرتقال يبدأ من شهر ديسمبر وينتهي في شهر مايو المقبل بحصاد البرتقال الصيفي، وتابع ان الاقصر تقوم بتوريد محصولها من البرتقال الي العديد من المحافظات من بينها القاهرة والإسكندرية.



واضاف “ محمود ” ان انواع البرتقال في المزرعة " اليوسف أفندي وهو من افخر الانواع ويوسف سليمان وهو نوع محلي نادر وبرتقال بدمه خليلي ابيض وخليلي احمر".

وأردف المزارع “ أحمد عبد الحميد ” مهندس زراعى من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه يقوم حاليا عدد من أصحاب المزارع بالحصاد موضحا أن شهر ديسمبر هو شهر بداية موسم حصاد البرتقال فى مصر، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مصدرة للبرتقال فى العالم حيث تصدر 80% من إنتاجها بمتوسط تصدير مليون ونصف طن سنويا، وتعد روسيا من أكبر الدول التى تستورد برتقال من مصر بنسبة تصل إلى 20% من إنتاج مصر للبرتقال سنويا، وبعدها المملكة العربية السعودية التى تستورد ما يقرب من 10% من الإنتاج.

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