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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلات إسبانية إلى الأقصر.. مصر للطيران تواصل اجتماعاتها بمعرض السياحة الدولي

صدى البلد

واصلت مصرللطيران اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في معرض FITUR  للسياحة المقام فى العاصمة الإسبانية مدريد فى الفترة من 24 إلى 28 يناير الجارى، حيث شهد جناح مصرللطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات في إسبانيا حيث تم مقابلة شركات كبري.

وتم الاتفاق على سفر مجموعات عديدة (allotment)على رحلات مدريد وبرشلونة إلى الأقصر ومناقشة أليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلي ما يقرب من 75 نقطة حول العالم مع التركيز على الوجهات المختلفة لمصر للطيران عن طريق القاهرة خاصة نقاط أفريقيا و الشرق الأقصى.

كما تم عقد اجتماع مع مسئولي شركة Sama Travel لمناقشة العرض المقدم لتنظيم عدد من الرحلات الخاصة من المدن الإسبانية إلى مدينة الأقصر.

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