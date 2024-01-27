مصطفى حدوتة: الشغل مع عمرو دياب ممتع وأغنية يا قمر كتبتها بالعكس

قال الشاعر مصطفى حدوته أن أغنية يا قمر للهضبة عمرو دياب، أخذت مجهود كبير منه.

وأضاف مصطفى حدوته خلال لقائه مع شيرين سليمان ببرنامج “سبوت لايت”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، إن العمل مع عمرو دياب ممتع ومختلف عن أي عمل آخر.

الملحن محمد يحيى



وتابع مصطفى حدوته: الأغنية بدأت من خلال المحلن محمد يحيي، وأنه بدأ كتابتها من النهاية عكس الأغاني الأخرى التي قام بكتابتها.

وأشار مصطفى حدوته، إلى أنه لم يحصل على مقابل في أول 10 أغاني أو أجر نظير هذه الأغاني، معقبا:" عود البطل وبنت الجيران لم يتم محاسبتي عليهم".