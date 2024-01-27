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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية

أجازة
أجازة

انتهت جميع الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، بالاضافة إلى أن بعض الكليات بدأت في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لـ طلاب الجامعات الحكومية، بداية من اليوم السبت 27 يناير الجاري.

بداية من اليوم السبت 27 يناير تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بعد انتهاء الطلاب خلال الأيام الماضية من أداء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 داخل القاعات الامتحانية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

موعد نهاية إجازة منتصف العام 2024

إجازة نصف العام الدراسي 2024 تستمر للطلاب لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب الجامعات يوم الخميس الموافق 8 فبراير المقبل. 

يبحث الطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024، الآن، لمعرفة موعد نهاية إجازة منتصف العام 2024، وحتي يكون مستعدين لإنطلاق للترم الثاني.

وبدأ العام الجامعي  30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بداية الترم الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، بداية من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات، لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني لتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

وتجهز الجامعات من الان جداول الفصل الدراسي الثاني واعلانه للطلاب خلال نهاية الاسبوع القادم.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

- بدأ العام الجامعي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لمدة 14 أسبوعًا.

- انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

المجلس الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم السبت بجامعة أسوان بحضور رؤساء الجامعات.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سعي الوزارة الدائم لنشر مفاهيم ضمان الجودة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان الارتقاء بها، والعمل على تأهيل كافة الجهات التابعة لها للحصول على الاعتماد من الجهات المُختصة.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الجودة الأكاديمية والمؤسسية يعمل على زيادة ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية ومستوى خريجيها وتميز خدماتها التي تساهم بها في دعم المجتمع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الإطار، أعلن د. محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، حصول قسم الميكروبيولوجي بالمعهد على نسبة 100% في اختبارات الكفاءة الدورية المُقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، كمؤشر هام من مُتطلبات الجودة.

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