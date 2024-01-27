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رئيس التحرير
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تعليم

المريخ كوكب الحرب وعطارد رسول الآلهة يظهران في سماء مصر الليلة

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

نشهد الليلة ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب المريخ الأحمر (كوكب الحرب)، مع عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية والمعروف بـ "رسول الآلهة"، فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إن عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية)  يشرق مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) حيث نراهما متجاوران في السماء.

الدكتور أشرف تادرس

وأوضح تادرس أنه كوكب عطارد يشرق  مقترنا مع كوكب المريخ في الـ 5:45 صباحا في ذلك اليوم يكون كوكب عطارد لامعا حيث نرى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) أسفله مباشرة إلى أن يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فيختفي هذا المشهد تماما.

وأوصى أستاذ الفلك، جميع هواة الفلك ومحبي رصد الظواهر الفلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية بالتوجه إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة، وإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المريخ كوكب الحرب 

ويرتبط كوكب المريخ بالحرب، فقبل 3,000 عام كان البابليون في العراق يسمونها "نيرغال" تيمناً بإله الوباء والموت في ديانتهم، بينما أطلق عليه المصريون القدماء إسم الأحمر بينما أطلق عليه الصينيون نجم النار.

وأشهر أسماء المريخ التى نعرفه به الآن هو "مارس" (باللاتينية: Mars) هو اقتباس لأسم إله الحرب في الأساطير الرومانية، وسمي لدى الإغريق القدماء "آريس"، وهو إله الحرب لديهم أيضاً.

هل يوجد خطورة من ظهور المريخ كوكب الحرب الليلة

وأضاف أستاذ الفلك، أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

رسول الآلهة عند الإغريق يظهر في سماء مصر اليوم

ويعد كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية والمعروف بـ "رسول الآلهة" شيئا يصعب رؤيته في سماء الليل حيث يدور الكوكب الصغير بالقرب من الشمس لذلك يمنع ضوء النجم المتوهج ظهوره، المرة الوحيدة التي يمكن فيها مشاهدة الكوكب هي عندما يكون في أقصى استطالة، أو في أبعد نقطة له عن الشمس ويحدث ذلك عدة مرات في السنة.

عطارد رسول الآلهة

ويعد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الثمانية الموجودة في المجموعة الشمسية، حيث إن قطره يبلغ حوالي 4880 كيلومتر فحسب، كما أنه يعد أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ يكمل دورته حولها في 87.969 يوماً فقط، وحرارة سطحه مرتفعة جداً.

وكوكب عطارد  من آلهة الرومان، والأسرع بينهم، حيث لوحظ قبل 5000 عام في العصور السومرية، واعتقد اليونانيون أنه نجمان، فقد أطلقوا عليه اسم أبولو عند ظهوره في الصباح قبل شروق الشمس، وهيرمس في المساء بعد غروب الشمس.

وسمّى قدماء العرب كوكب عطارد بهذا الاسم لسرعة تحركه وجريانه المتتابع، حيث إنه يتحرك ويدور بسرعة حول الشمس لقربه الشديد منها (من ناحية فيزيائية كلما اقترب الكوكب من الشمس تزداد سرعة دورانه حولها).

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