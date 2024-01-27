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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

صدى البلد

يرغب المواطنون في معرفة  خطوات استخراج جواز سفر (إلكتروني - أونلاين)، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

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ويوضح صدى البلد، كيفية استخراج جواز السفر بشكل إلكتروني، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

 

رسوم استخراج جواز سفر 

 حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

 تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة  500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ. 

 

كيفية استخراج جواز سفر مصري 

ويتيح الباسبور المصري الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة، أو الحصول علي تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.

 

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 

1.        الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

2.        الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

3.        استكمال الإجراءات بإدخال البيانات 

4.        رفع المستندات المطلوبة

5.         التسجيل علي الموقع

6.        إنشاء حساب جديد وكلمة سر

7.        بدء ملء البيانات المطلوبة

8.        إدخال الرقم القومي

9.        صورة البطاقة

10.      شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً

11.      إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6

12.      وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها

13.      شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

14.      بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

15.      ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

 

كيف يمكن استخراج جواز سفر مصري أونلاين 

إدارة الجوازات دشنت موقع إلكتروني تابع لوزارة الداخلية يستهدف استخراج وتجديد جواز السفر أون لاين بالخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

2- إنشاء حساب وكلمة سر جديدة، وبعدها تسجيل البيانات المطلوبة لتجديد أو استخراج عبر الإنترنت.

3- إدخال الرقم القومي الرقم وصورة من البطاقة.

4- إدخال صور شخصية للمتقدم حديثة مقاس 4×6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

5- تقديم الذكور فقط مستند يحدد الموقف من التجنيد.

6- تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، أو ما يثبت القيد في الجامعة إذا كان المتقدم طالب.

7- تقديم صورة من وثيقة زواج للإناث في حالة إثبات اسم الزوج في جواز السفل.

8- دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج أو تجديد جواز سفر إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

- تقديم 4 صور 4×6 ألوان حديثة خلفيتها بيضاء.

- تقديم شهادة الميلاد للأطفال الأقل الـ 15 سنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة.

- البطاقة الشخصية مدون فيها بها الحالة الاجتماعية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- تقديم 4 صور شخصية خلفية بيضاء.

- تقديم مستند وثيقة الزواج إثبات الحالة الاجتماعية.

 

مواعيد العمل في مصلحة الجوازات 

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة

- بطاقة الرقم القومي مثبت بها الحالة الاجتماعية.

- 4 صور شخصية خلفية بيضاء.

- المؤهل الدراسي مدون به البطاقة الشخصية.

- تقديم مستند إثبات وقوع الطلاق .

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأرملة

-بطاقة الرقم القومي، مدون بها الحالة الاجتماعية.

- تقديم 4 شخصية خلفية بيضاء.

- المؤهل الدراسي مدون به الرقم القومي.

- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.

 

ما رسوم استخراج جوازالسفر:

رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر مصري يتم من خلال تقدير الرسوم بـ 500 جنيه، وفي حالة إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهل دراسي يتم الدفع ملغ 400 جنيه بضمان اجتماعي.

خطوات تجديد جواز سفر المصريين المقيمين في الخارج

وضعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين المقيمين في الخارج، ضوابط وإجراءات عند اتخاذ قرار السفر والعودة لمصر من الخارج يستغرق إصدار الجواز الجديد 60 يوما لذلك ينبغي إعلام المتقدم بطلب تجدي جواز سفره ، حتى لا يفاجأ المواطن أثناء الدخول إلى مصر أن جوازه القديم ملغي، ما يؤدي إلى صعوبة دخوله البلاد.

مواعيد العمل في مصلحة الجوازات 

استخراج جواز سفر يوم السبت

تعمل مصلحة الجوازات للعمل من يوم السبت الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 2:30 ظهرًا حتي يوم الخميس، أما يوم الجمعة عطلة أسبوعية في جميع المصالح الحكومية.

 

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 

-الخطوة الأولى: يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المخصص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بـ الجواز السفر المميكن وهي تصرف مجانا.

الخطوة الثانية: كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

الخطوة الثالثة: كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود طفل داخل مصر.

الخطوة الرابعة: التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

الخطوة الرابعة: تسديد الرسوم المطلوبة لـ استخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

الخطوة الخامس: استلام الأب جواز السفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة 

1- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

3- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

4- تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية، ووثيقة الزواج.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة 

1- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

3- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

4- تقديم مستند إثبات الطلاق.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر للأرملة

5- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

6- تقديم 3 شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

7- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

8- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.

خطوات استخراج جواز سفر

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