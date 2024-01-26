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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حركة العملات الأجنبية | استقرار الدولار .. وتباين الإسترليني واليورو

صدى البلد

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، بينما تباينت أسعار باقي العملات الأجنبية في مصر.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26 يناير 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بمستهل تعاملات الأسبوع الأحد الماضي.

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 33.35 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع مقارنة 33.61 جنيه سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 12 قرش.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.98 جنيه للشراء و39.40 جنيه للبيع مقارنة  39.22 جنيه للبيع سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 18 قرش..

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.30 جنيه للشراء 35.84 جنيه للبيع بزيادة 29 قرش مقارنة بالأحد الماضي.

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العملات العربية في أسبوع.. استقرار الريال والدرهم و ارتفاع طفيف للدينار الكويتي

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.35 جنيه للشراء و 33.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.98 جنيه للشراء و 39.40 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 35.30 جنيه للشراء 35.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.57 جنيه للشراء و 33.72 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 39.27 جنيه للشراء و 39.45جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 35.62 جنيه للشراء 35.79 جنيه للبيع بزيادة 14 قرش مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع. 

العملات الدولار الأمريكى البنك الاهلي الجنيه المصري البنك المركزي

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