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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة : الولايات المتحدة تسلح اليونان بسفن من طراز C-130

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام يونانية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن حزمة مساعدة اليونان بأنظمة عسكرية من ترسانة القوات المسلحة الأمريكية صباح اليوم السبت 27 يناير 2024 في العاصمة أثينا في رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية أنه من السمات المهمة لأنظمة الأسلحة التي سيتم تسليمها أنها ستكون مجانية، إلى جانب منحة قدرها 200 مليون دولار من برنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت أن أثينا ستتسلم طائرتين من طراز C-130 من القوات الجوية الأمريكية، لتعزيز أسطول النقل المتعثر التابع للقوات الجوية اليونانية بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم أربع سفن من طراز Littoral Combat Ship.

وتتضمن الحزمة أيضًا إضافة اليونان إلى برنامج الفرقاطة Constellation وهو مشروع إيطالي لإنشاء أسطول من 20 سفينة من هذه الفئة لصالح البحرية الأمريكية. 

وستدخل اليونان في برنامج لبناء سفينة حربية لن تمتلكه سوى دول قليلة في المستقبل، وتشمل الحزمة أيضًا مركبات برادلي القتالية المدرعة (62 مركبة، باستثناء أي حالة طوارئ)، وزوارق دورية لخفر السواحل الأمريكي ستتسلمها البحرية اليونانية (وقد تلقت بالفعل أربعة زوارق من طراز آيلاند).

وبحسب ما ورد سيرد ميتسوتاكيس على بلينكن في رسالة ستثير أيضًا مسألة تعزيز تركيا بطائرات إف-16.

وفي الوقت نفسه، تم أيضًا رفع الحظر عن عملية شراء مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35، حيث يتوقع وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أن يتلقى بعد غد الاثنين خطاب العرض والقبول (LOA) لبدء المفاوضات وسيكون خطاب التوريد الأولي عبارة عن مسودة، حيث يحتاج أولاً إلى موافقة الكونجرس ومع ذلك، تعتبر هذه القضية بمثابة صفقة محسومة حيث أن الكونجرس قد أعطى بالفعل موافقته عمليًا.

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