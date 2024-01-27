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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التموين: الكميات المتوافرة داخل مضرب أرز جنوب بورسعيد تلبي احتياجات المحافظة

وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدا مصنع الأرز

تفقد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولتهما التفقدية الموسعة على عدد من المصانع بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  و اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  وأحمد زغلف رئيس حي جنوب بورسعيد.

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واستعرض المحافظ، سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

كما حرص الوزير و المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع،  وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدا مصنع الأرز

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وأشاد وزير التموين و التجارة الداخلية بانتظام سير العمل داخل مضرب الأرز،  الذي أصبح يوفر احتياجات المحافظة من سلعة الأرز.

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد مقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية المهمة.

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