محافظ بورسعيد: الدولة تشهد عصرا من التنمية والازدهار يضاف للإنجازات التاريخية

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الدولة تشهد عصرا من التنمية والازدهار يضاف لسجل الإنجازات التاريخية، موضحا أن الدولة حققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة بسواعد أبنائها المخلصين وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة.



جاء ذلك خلال تقديم محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.. سائلا المولى - عز وجل - أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.



وأشار الغضبان، في بيان اليوم، إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، هو ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه.



وقال المحافظ إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة سطروا فيها أروع آيات التضحية والفداء في مواجهة العدوان بمعركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952، مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن.

