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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الكونغو: مصر مرشحة للفوز علينا.. ومحمد صلاح رمز كبير

سباستيان ديسابر مدرب
سباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية

قال سباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، إن مواجهة مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، غدا الأحد، ستكون صعبة للغاية.

وأوضح ديسابر، في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن منتخب مصر بلا شك المرشح المفضل للفوز بلقاء الغد؛ لأن هناك فوارق على المستويين الفردي والجماعي لصالح المنافس، ولكننا نملك أيضا حظوظنا للتأهل.

وأضاف: تجاوزنا الخطوة الأولى بعبور دور المجموعات، وأثبتنا أن منتخب الكونغو عاد بقوة، ويملك فريقا مميزا، وهدفنا أن نقدم مباراة قوية وكبيرة أمام مصر في ثمن النهائي.

وأكد: أعلم قدرات منتخب مصر جيدا، وتابعت مبارياته خلال البطولة، روي فيتوريا مدرب الفراعنة قام بتجربة 3 طرق لعب مختلفة، ومنتخب مصر استقبل 6 أهداف.

وعن تأثير غياب محمد صلاح قائد الفراعنة؛ قال ديسابر: “حزين لغياب نجم ليفربول، كنت أتمنى مشاركته؛ لأنها فرصة مهمة للاعبي الكونغو لمواجهته داخل الملعب”.

واختتم حديثه: “صلاح رمز كبير في منتخب مصر وقائد الفريق، ولكنني عملت في الدوري المصري من قبل، وأعرف طبيعة اللاعب المصري وقدراته المهارية، وأعتقد أن المنتخب المصري لعب في غياب صلاح بشكل جيد، ونجح في تقليل تأثير غيابه”.

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