فتح باب التسجيل لإضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني بكلية دار العلوم|تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024م.

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أنه تم فتح باب التسجيل من اليوم 25 يناير حتى الخميس 8 فبراير، وبدءًا من 10فبراير حتى 17 فبراير للحذف والإضافة (التعديل) وسيغلق الباب تمامًا بعد هذا التاريخ وذلك من خلال الخطوات الأتية :

خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024

اولًا: الدخول على هذا الرابط:

http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/

ثانيًا: كتابة رقم جلوسك (ممكن تحصل عليه من خلال)

https://drive.google.com/.../1fxlGAr0F82wyJsbs56tMvvSms...

ثالثًا: كتابة الرقم القومي (مصريون) (جواز السفر / وافدون) وتأكيده وكذلك الرقم السري وتأكيده.

رابعًا: إغلاق المتصفح كاملًا.

خامسًا: الدخول على الرابط الأول مرة أخرى بالرقم القومي الذي أدخلته سابقًا. وهو هذا الرابط.

http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/

ستظهر لك المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية؛ وليس للطالب خيار في المقررات الإجبارية، وإنما التحكم سيكون في المقررات الاختيارية فقط وطباعة الإضافة التي أضافها.

