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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل لإضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني بكلية دار العلوم|تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024م.

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أنه تم فتح باب التسجيل من اليوم 25 يناير حتى الخميس 8 فبراير، وبدءًا من 10فبراير حتى 17 فبراير للحذف والإضافة (التعديل) وسيغلق الباب تمامًا بعد هذا التاريخ وذلك من خلال الخطوات الأتية :

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 خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024

اولًا: الدخول على هذا الرابط:
http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/
ثانيًا: كتابة رقم جلوسك (ممكن تحصل عليه من خلال)
https://drive.google.com/.../1fxlGAr0F82wyJsbs56tMvvSms...
ثالثًا:  كتابة الرقم القومي (مصريون) (جواز السفر / وافدون) وتأكيده وكذلك الرقم السري وتأكيده.
رابعًا: إغلاق المتصفح كاملًا.
خامسًا: الدخول على الرابط الأول مرة أخرى بالرقم القومي الذي أدخلته سابقًا. وهو هذا الرابط.
http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/
ستظهر لك المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية؛ وليس للطالب خيار في المقررات الإجبارية، وإنما التحكم سيكون في المقررات الاختيارية فقط وطباعة الإضافة التي أضافها.
 

الدكتور أحمد بلبولة كلية دار العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة المواد الاختيارية المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني

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