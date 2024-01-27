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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى خالد يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا لكرة اليد

يحيي خالد
يحيي خالد

توّج يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التي استضافتها مصر من الفترة 17 يناير وحتى 27 يناير.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز على نظيره الجزائري 29-21 في نهائي بطولة أمم إفريقيا ليتوج رسميا ببطولة كأس الأمم الإفريقية والحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي ، والتاسعة في تاريخه.

وبهذا التتويج يتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تنطلق في اغسطس المقبل.

ويتأهل أيضًا أول 5 مراكز ببطولة أمم أفريقيا وهم مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا لبطولة العالم القادمة 2025.

جاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

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