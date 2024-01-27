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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة كمال: عدم إلزام محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف حرب غزة «مخيب للآمال»

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ومنع ارتكاب أعمال تؤدي إلى قتل الفلسطينيين، رغم أنها لم تأت بإلزام أو لجنة تحقيق تراقب تنفيذ هذه الإجراءات، أو ليس به شيء عن توجيه قوي.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن محكمة العدل الدولية لم تلزم إسرائيل بتعليق العمليات العسكرية والحرب على قطاع غزة، وهذا أمر "مخيب للآمال"، مشددًا على أن هذا هو الإجراء الأول في قائمة التدابير التي طالبت بها جنوب إفريقيا، وهو شيء مريب وغريب ومخيب للآمال.

وأشار أسامة كمال، إلى أن هناك قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية صوتت ضد فرض التدابير الاحترازية، مشددًا على أن هذا الموقف مفاجئ ولكن هذه القاضية درست القضاء في إسرائيل، لافتا إلى أن مندوب أوغندا في المحكمة تحدث عن أن هذه القاضية لا تعبر عن دولة أوغندا.

وتابع: الصحف الإسرائيلية تعيش حالة من "الصياح" بعد خروج قرار من محكمة العدل الدولية، موضحًا أن صحيفة “معاريف” العبرية تحدثت عن أن إسرائيل ملزمة بتقديم خطواتها لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير في غزة.

أسامة كمال محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل الفلسطينيين

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