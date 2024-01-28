اعرف هتدفع كام.. مصاريف طب الأسنان والصيدلة بالجامعات الأهلية

انتهي التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الطلاب وقاموا بتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات.

والكثير من الطلاب يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية الالتحاق بأحد كليات القمة في تلك الجامعات والحصول على لقب دكتور.

مصاريف كليات القمة بالجامعات الأهلية

ويبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن مصاريف كليات القمة بالجامعات الأهلية حيث يعقدون الكثير من الآمال الآن أن يتم قبولهم بتلك الجامعات ولكن يردون معرفة المصروفات الدراسية التي سوف يدفعوها كل عام دراسي.

مصاريف كليات الصيدلة بـ الجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية المصاريف الدراسية المقرر بالكليات بالعام الدراسي الجديد، وعلى رأسها مصاريف كليات الصيدلة بـ تنسيق الجامعات، وجاءت المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية كالتالي:

مصاريف كلية الصيدلة جامعة بنى سويف الأهلية 85 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الأهلية 65 ألف جنيه.

مصاريف مصروفات كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة والبحوث الدوائية جامعة أسيوط الأهلية 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة بالزقازيق الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف كليات طب الأسنان بـ الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة 107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024:

كلية الطب 105 ألف جنيه مصري.

كلية الهندسة 69 ألف جنيه مصري.

كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه مصري.

كلية العلوم 48 ألف جنيه مصري.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه مصري.

كلية هندسة المنسوجات 58 ألف جنيه مصري.

كلية التمريض 31 ألف جنيه مصري.

كلية علوم وهندسة الحاسب 69 ألف جنيه مصري.

كلية الأعمال 46 ألف جنيه مصري.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 39 ألف جنيه مصري.

كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه مصري.

ويرغب عدد كبير من الطلاب فى دخول الكليات لتحقيق حلمهم بعد أن منعهم مجموعهم من الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2023-2024 التيرم الثاني

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

الذين لم يحالفهم الحظ .. التقديم بالجامعات الأهلية الترم الثاني 2024

وأكد مصدر لـ صدى البلد أن التقديم يكون متاحا في الجامعات الأهلية الترم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل.

التقديم للجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

مميزات التعليم بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.