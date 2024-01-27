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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي: اتهام تل أبيب أمام "العدل الدولية" ينزع الشرعية عن سلوكيات إسرائيل

طارق فهمي
طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن ما صدر من تدابير وإجراءات من "العدل الدولية" أمس ضد إسرائيل جيد على المستوى العام واعترفت بأن هناك أعمال عنف وأعمال ضد الإبادة لكن الصياغات كانت مختلفة، موضحا أن الردود الإيجابية بشأن تحديد مهلة 30 يوم للوقوف على تنفيذ ما تم إصداره.

وأضاف "طارق فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك نقطة إيجابية أن إسرائيل وقعت على العديد من الاتفاقات عديدة وهو ما يفتح الباب أمام دول أخرى لفتح هذه الاتفاقيات، مشددًا على أن هذا الهدف الرئيسي هو نزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية لتوجيه وإدانة إسرائيل.

أوضح الدكتور طارق فهمي، أن الولايات المتحدة تريد أن تبيض وجه إسرائيل، مؤكدًا أنه بالنظر إلى الإطار القانوني ستربح إسرائيل من خلال الحشد الدولي والعسكري والداخلي، وكأن إسرائيل في حرب قانونية الآن، مشددًا على أنه مطلوب الآن دخول أطراف أخرى ضد إسرائيل.

طارق فهمي مساء دي إم سي تل أبيب العدل الدولية الشرعية إسرائيل

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