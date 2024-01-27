اتحاد الألعاب الالكترونية: مصر في المرتبة الثانية عربيًا.. وحجم الإنفاق 200 مليار دولار عالميًا

بالإنفاق على الألعاب

أكد محمد خليفة، نائب رئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، أن هناك أرقامًا عديدة ومتضاربة بشأن الإنفاق على الألعاب الالكترونية في مصر، مشيرا إلى أن هناك طرقًا مختلفة للبحث حول مبالغ الإنفاق، وليس هناك شك بأن الانفاق على هذه الألعاب قوي وكبير جدًا.

وأوضح "خليفة"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر في المرتبة الثانية عربيًا انفاقًا على الألعاب الالكترونية، موضحًا أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن أن هناك 19 مليون مستخدم للألعاب الالكترونية والاحصائيات العالمية تتحدث عن 40 مليون مستخدم.

وأضاف "نائب رئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية"، أن معظم الألعاب الالكترونية مجانية ولكن يحدث بها نوع من أنواع الشراء خلال اللعب نفسه، مؤكدًا أن الإنفاق وصل لـ200 مليار دولار وهو على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا حجم إنفاق كبير جدًا والألعاب الالكترونية عالم كبير ومتعددة الأطراف ويجب التأكد من أنها إيجابية أو سلبية.