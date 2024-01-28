وزير الخارجية الأسبق: لأول مرة إسرائيل منذ قيامها تخضع لمحكمة العدل الدولية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذه المرة الأولى التي تخضع بها إسرائيل لمحكمة العدل الدولية، والتي تعتبر المحكمة العليا بالنظام الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنها أحد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة.

وأضاف "هريدي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على شاشة دي ام سي مع الإعلامي أسامة كمال، "هذه المرة الأولى منذ قيام دولة إسرائيل تكون فيها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن الغرب لا يمكنهم أن يتهموا جنوب أفريقيا أنها منحازة ضد إسرائيل.

انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة

وأوضح، أن الدعوة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا على إسرائيل تحتوي على شقين، الأول هو المطالبة بإجراءات فورية و الشق الأخر هو الموضوعي وهو اتهامها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، منوها إلى أن جنوب افريقيا طالبت بتسع إجراءات تمهيدية.