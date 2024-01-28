أستاذ علوم سياسية: تجاوب إسرائيل مع طرح محكمة العدل الدولية غير وارد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المؤشرات الأولية تقول أن الخطاب الإعلامي والسياسي لإسرائيل لن تتغير، مؤكدا ضرورة وجود رد فعل من إسرائيل.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على شاشة دي ام سي مع الإعلامي أسامة كمال، أن سلوك إسرائيل دوليا يجب أن يُتابع ويرصد خلال 30 يوما في إطار كيفية تعاملها مع الإجراءات والتدابير المطلوبة في هذا السياق.

ولفت "فهمي"، إلى أن التوقع بأن إسرائيل ستتعامل وتتجاوب مع طرح المحكمة غير وارد، متوقعا بدء حملة تجاه أشخاص محددة، والتي ستكون ضد الأمين العام استكمالا لما جرى، لما لديه من صلاحيات ومهام، منوها بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل مع إسرائيل في هذا التوقيت حتى لا تفقد ما تبقى لها من مصداقية.

تواطؤ بصورة كاملة

وأوضح، أن الجانب الأمريكي متواطئ بصورة كاملة مع إسرائيل في كل ما يجري، وهناك ضوء أخضر للإدارة الأمريكية لإسرائيل في استمرار هذا العمل العسكري والعمليات الاجرامية حتى هذه اللحظة.