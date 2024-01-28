سر اختفاء الأسماك من أكبر بحيرة في مصر.. فيديو

أكد الصحفي الاستقصائي شعبان بلال، أن بحيرة المنزلة تعتبر من أكبر البحيرات بمصر، وتمثل 16% من الإنتاج السمكي في مصر، وتعتبر دخل كبير سواء للأمن الغذائي أو الصيادين الموجودين في محيطها.

وكشف "بلال"، خلال مداخلته ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة القاهرة والناس، أن البحيرة تقع بمكان استراتيجي لوجود 4 محافظات من حولها، موضحا أنه قام بزيارة البحيرة عدة مرات من جميع المحافظات التي تطل عليها، ولكن في المرة الأخيرة لم يرى سوى صياد واحد فقط بعمق المياه.

وأوضح "بلال"، أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير وتطهير وتعميق البحيرة، حتى يتم تطهيرها بالكامل من الحشائش الموجودة بها ومنع الأعمال المنافية الموجودة من خلالها، مشيرا إلى أن هذا المشروع برغم فائدته لكن له أضرار تم رصدها.

احتياج الأسماك لبيئة معينة

ولفت، إلى أن هذه الأضرار هي: حاجة الأسماك الموجودة بالبحيرة إلى بيئة معينة وأهمها ميا ضحلة، ولكن بسبب هذا المشروع تم تعميق البحيرة 3 أمتار لأسفل البحيرة بالإضافة إلى إزالة الحشائش التي تتكاثر بها الأسماك، مما أدى إلى عدم وجود أسماك.

وتابع: “بعد جولة من 9 الصبح حتى العصر، مالقيتش غير صياد واحد وجايب شوية سمك بلطي صغيرين ومش غالي عشان ده اللي موجود”.