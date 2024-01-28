محافظ كفرالشيخ: رفع 1202 طن قمامة بمراكز ومدن المحافظة خلال 24 ساعة

قال محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين إنه تم رفع 1202 طن قمامة في يوم واحد بـ 14 مركزا ومدينة، حيث تم رفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي.



ووجه المحافظ - في بيان اليوم الأحد - بمتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة، مشددا على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.



وشدد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

