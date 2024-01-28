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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ناقد رياضي: منتخب اليد فرض سيطرته في السنوات الأخيرة على البطولة الأفريقية

صدى البلد

علق الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، على حصاد منتخب مصر لكرة اليد لقب أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وما بعد فوزه على منتخب الجزائر، قائلا: " أصعب مباراتين بشكل نظري كانوا مباراتين النهائي ونصف النهائي، ولكن المنتخب المصري شعر في المباراتين بسهولة، وفرض سيطرته تماما في السنوات الأخيرة على البطولة الأفريقية".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح المذاع على شاشة دي ام سي، أنه يعتقد أن المنتخب المصري لكرة اليد بعد سنتين سيعادل المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي بـ 10 تكويدات، معقبا: " الجيل الحالي قوي جدا وأصبح لدينا طموح وطمع أننا ننافس على العالمية بميدالية أوليمبية في باريس وميدالية عالمية في كأس العالم".

وشدد "إبراهيم"، على إن المنتخب المصري يسيطر تماما على القارة الأفريقية في السنوات الـ 20 الأخيرة بشكل كبير.

 

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