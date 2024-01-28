الجامعة البريطانية تكرم الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للبحث العلمي

بحضور وزيري الشباب والري والسير مجدي يعقوب..

شهدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، مراسم حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للتميز العلمي والبحثي، وعدد من الطلاب المتميزين في الرياضة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والبروفيسور السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية، والسفير عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتورة نادية الزخاري، عضو مجلس حكماء الجامعة البريطانية، والدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات.

من جهته، سلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، درع التميز ( BUE Best and Brightest)، لثلاثة من طلاب الجامعة المتميزين، وهم كريم طارق السيد جودة، خريج كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة؛ لقيادة القوافل الطبية المعاونة لطلاب تحيا مصر لمدة عامين متتالين، كما ترأس أسرة متطوعي الجامعة لجمع التبرعات لصالح أهالي فلسطين، والطالبة جومانا أحمد مجاهد، خريجة قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة لإسهاماتها المتميزة في مؤتمر قمة المناخ COP28، والطالبة فريدة هاني إبراهيم، خريجة قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، لترأسها وتمثيلها طلاب نموذجى محاكاة قمة المناخ COP 27 / COP 28.

وبدوره، كرم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للتميز البحثي لعام 2023، وانقسموا إلى فائزين عن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية وهم، الدكتورة دينا حمادة قاسم من كلية الصيدلة جامعة عين شمس لعملها في معالجة أمراض مثل السرطان والزهايمر، والدكتور أمجد محمد البوهي من كلية الصيدلة الجامعة البريطانية في مصر لأبحاثه في الأمراض المعدية والديناميكا الجزيئية.

وفيما يخص الأبحاث المرتبطة بالهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة للعمل المناخي، فاز كل من الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي، من كلية العلوم، جامعة الأزهر، لأبحاثه في الأساليب الكهروكيميائية الجديدة لإعادة تدوير بطاريات الزنك والكربون المستهلكة، وتطوير المكثفات الفائقة لتشغيل الأجهزة عالية الطلب على الطاقة مثل السيارات الكهربائية، وكذلك الطرق المستدامة لتوليد الهيدروجين، والدكتورة ولاء صلاح الدين إسماعيل من كلية الهندسة الجامعة البريطانية في مصر لأعمالها في مجال المباني الخضراء وتخزين الطاقة وإعادة التأهيل البيئي.

كما فاز بجائزة محمد فريد خميس لريادة الأعمال الطلابية لعام 2023، كل من جانتان أحمد محمد، وساندرا وليد عزت، ومريم محمد إبراهيم عن مشروعهم الذي يسعى إلى تطوير علاج طبيعي مضاد لحب الشباب من مصادر محلية، وجنة عاصم خليل عن مشروعها الذي يستكشف طرقًا جديدة لهندسة الأنسجة في الطب التجديدي والتي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء جهاز طبي من المواد الحيوية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن شباب مصر هم القوة الداعمة للوطن في شتى المجالات، وتولى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماماً بالغاً بالشباب المصري، والعمل على تدريبهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم في شتى القطاعات، معربًا عن سعادته بمستقبل شباب مصر، وفخره بهم وشغفهم المتعلق بخدمة المجتمع بشكل عام والرياضة بشكل خاص كونه وزير الشباب والرياضة وكذلك ثقته في تأهيل طلاب الجامعة البريطانية، والخبرات التي يكتسبونها خلال دراستهم بالجامعة، موضحًا أهمية تأهيل الشباب، والعمل على الاستعداد لمستقبلهم.

بدوره، أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمجهودات الجامعة البريطانية المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوعي الذي تحققه الجامعة باستيعاب المفهوم الحقيقي لمعنى أهداف التنمية المستدامة ومدى أهمية ذلك لدعم خطط الدولة، وخصوصًا أن مصر تواجه العديد من التحديات مثل تزايد عدد السكان ومحدودية موارد المياه، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة دائمًا عندما يشاهد الجامعة البريطانية وهي تعمل على الأبحاث التي من شأنها تحلية المياه، والاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والعمل على مواجهة آثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن تكريم الفائزين يأتي لعملهم على هذه القطاعات ويعد إلهام لنا جميعًا للعمل على المزيد.

وأكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الاحتفالية أُقيمت تقديرًا إلى والدها الراحل محمد فريد خميس، حيث تم إطلاق هذه الجائزة في عام 2021 تكريمًا له، لأنه كرس حياته لتعزيز ودعم البحث العلمي وإيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى دعم وتنفيذ خطط الدولة نحو التنمية، كما أن الاحتفال بالبحث العلمي والابتكار هو جوهر هذه الجائزة، لأنها تعد منصة لجميع الباحثين لعرض مساهماتهم الأكاديمية والعملية ورؤيتهم المبتكرة والمستدامة لتغيير مستقبل الأمم إلى الأفضل، مشيدة بقدر الانضباط والمثابرة والعزيمة والجهد الذي بذله الفائزون وكذلك طلاب الجامعة لتحقيق هذا النجاح الكبير باعتبارهم مُلهمين اليوم وقادة الغد.

من جانبه، رحب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، بالوزراء والحضور، مؤكدًا أن الراحل محمد فريد خميس، ترك أثرا لا مثيل له في حياة الكثيرين الذين تعلموا منه معنى الاجتهاد وحب العلم والإبداع وعدم فقدان الأمل، مشيرًا إلى أن الجامعة البريطانية مستمرة دائمًا في دعم المتميزين والمبدعين دعمًا غير محدود لإنتاج المزيد من المشروعات والابتكارات الجديدة التي تحقق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.