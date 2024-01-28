هالة صدقي: تغيير اسم فيلم كتف قانوني للملكه استغلالا لنجاح جعفر العمدة

قالت الفنانة هالة صدقي أن مشاركتها في فيلم الملكة كان مسؤولية كبيرة بالنسبه لها خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل جعفر العمدة.

وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” المذاع على قناه “صدى البلد 2” تقديم الاعلامية نهال طايل انها رفضت دور دورها في فيلم الملكة اكثر من مرة لتخوفها من الشخصية ودخلت الفيلم وشاركت ثقه في المخرج الكبير سامح عبد العزيز.

وتابعت هالة صدقي قائل:"بعد النجاح الكبير في مسلسل جعفر العمدة لو فضلت استنى عشان اختار عمل زيه مش هشتغل".

كتف قانونى

واوضحت الفنانة هالة صدقي انه تم تغيير اسم الفيلم من كتف قانوني للملكة استغلالا لنجاح شخصيتها بمسلسل جعفر العمده معقبة:" شركه الانتاج والتوزيع قرروا تغيير اسم الفيلم وانا وافقت".

ووجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لجميع الفنانين الذين شاركوها في فيلم الملكة ومنهم الفنانة شيرين رضا وزينه ورانيا يوسف والفنان باسم السمرة.